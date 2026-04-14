Alertă dispariție minoră

Polițiștii desfășoară acțiuni de căutare pentru minora Dascălu Anastasia Mihaela, domiciliată în cartierul Burdujeni. Potrivit informațiilor disponibile, fata a părăsit locuința în cursul dimineții, iar până în prezent nu a revenit și nu a putut fi contactată.

Ultima dată, minora a fost observată în zona centrală a orașului, în jurul orei 13:00. La momentul dispariției, aceasta purta pantaloni de trening de culoare roz, o geacă neagră și avea asupra sa un ghiozdan maro cu bretele verzi.

Poliția face apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care ar putea ajuta la găsirea fetei, să contacteze de urgență autoritățile prin numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție.