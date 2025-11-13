Emanaţiile de gaze au apărut în zona Străzii Orizontului, în apropierea unei sonde vechi, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Câmpina întrunindu-se, joi, după ce timp de mai multe zile locuitorii au sesizat mirosul puternic.

”În cadrul şedinţei au fost analizate documentele oficiale transmise de OMV Petrom, precum şi măsurătorile efectuate în ultimele zile în perimetrul vizat. Concentraţiile de gaze înregistrate au fost reduse, situându-se între 0% şi 2,8%, iar specialiştii monitorizează constant evoluţia acestora. Până la demararea lucrărilor de închidere a sondei, care vor începe imediat după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare din partea ANRE, au fost dispuse măsuri preventive pentru protejarea populaţiei. O echipă de pompieri se află permanent în zonă, 24 de ore din 24, efectuând măsurători periodice ale concentraţiilor de gaze pentru a asigura o supraveghere continuă”, anunţă Primăria Câmpina.

Potrivit instituţiei, sonda de la care provin emanaţiile de gaze datează din anul 1908 şi a fost scoasă din exploatare, fiind abandonată în anul 1974.

”Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă menţine legătura permanentă cu reprezentanţii OMV Petrom, cu furnizorii de utilităţi şi cu toate instituţiile abilitate, astfel încât toate măsurile necesare să fie aplicate prompt şi eficient”, precizează municipalitatea.