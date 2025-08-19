Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava a transmis că autocirsterna încărcată cu 16 tone de motorină nu prezintă scurgeri de carburanţi.

"Intervin pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Dolhasca cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD B2. Autocisterna este încărcată cu aproximativ 16 tone de motorină şi nu prezintă scurgeri de carburant.

A fost implicat doar conducătorul autovehiculului care nu necesită îngrijiri medicale", au transmis oficialii ISU Suceava.

La faţa locului a ajuns un utilaj pentru repunerea autocisternei pe roţi, pompierii militari asigurând măsurile specifice de asigurare la locul incidentului.