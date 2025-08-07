Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a anunțat că până la ora 24:00, pe cursul de apă avertizat se vor semnala scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri ale apelor.

Avertizarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională ''Apele Române'', Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și Sistemele de Gospodărire a Apelor Argeș și Dâmbovița.