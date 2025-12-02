”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală, propagarea viiturilor formate anterior în amonte şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. instituie Codul Galben, valabil în intervalul: 2 decembrie ora 12:00 – 3 decembrie, ora 12:00”, au transmis, marţi, reprezentanții INHGA.

Potrivit hodrologilor, codul galben va afecta anumite sectoare de râuri din judeţele Giurgiu, Ilfov şi Dâmboviţa, în bazinul hidrografic Argeş, unde sunt posibile creşteri de debite şi niveluri, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, precum şi depăşiri ale cotelor de apărare.

”Având în vedere acest context, populaţia din judeţele afectate este rugată să acorde o atenţie deosebită evoluţiei situaţiei hidrologice. Se recomandă evitarea traversării cursurilor de apă sau a zonelor inundabile, protejarea bunurilor expuse riscului, menţinerea şanţurilor şi rigolelor curate şi respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor transmise de autorităţile locale”, mai arată în atenționarea hidrologilor.