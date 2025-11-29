Sâmbătă seara, sediul France Télévisions din arondismentul XV al Parisului a fost evacuat de urgență în urma unei alerte cu bombă. În jurul orei locale 17:00 (18:00, ora României), autoritățile au fost alertate cu privire la existența unui dispozitiv exploziv.

Conform unei surse din cadrul poliției, responsabilul media a decis evacuarea sediului ca măsură de securitate imediată. Echipe specializate ale Poliției, însoțite de câini detectori, au sosit rapid la fața locului, iar către ora locală 18:30, verificările erau încă în curs în interiorul clădirii, cu scopul de a „îndepărta îndoielile”, așa cum a anunțat site-ul Franceinfo.

În timpul operațiunilor de securitate, emisiunile în direct ale Franceinfo și funcționarea site-ului franceinfo.fr au fost perturbate.

Acest incident vine la doar două săptămâni după o situație similară care a vizat o altă redacție majoră din vecinătate. BFMTV și RMC au fost evacuate anterior, tot în urma unei alerte cu bombă, moment în care programele în direct au fost întrerupte pentru mai mult de două ore și jumătate. În ciuda întreruperii prelungite a emisiunilor, forțele de ordine nu au descoperit niciun obiect suspect la acea dată.