În judeţul Suceava a fost confirmat primul caz de infectare cu varianta Delta a virusului SARS-CoV-2, la un bărbat venit din Marea Britanie în data de 9 iulie. Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Suceava a informat, vineri, că Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” a transmis pe 29 iulie confirmarea, în urma secvenţierii, a infectării cu tulpina Delta în cazul bărbatului revenit din Marea Britanie.

Potrivit DSP Suceava, persoana respectivă a prezentat simptome de boală, iar în urma testării pentru COVID-19 a fost depistată pozitiv pe 10 iulie, când a şi intrat în izolare la domiciliu, sub monitorizarea medicului de familie, având o evoluţie favorabilă.

În judeţ nu s-a înregistrat niciun caz nou de infectare cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, iar incidenţa cazurilor se menţine la 0,03 la mie, precizează Agerpres.

În acest moment, în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) sunt internaţi şapte pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19, cu forme medii de boală, iar câte două persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate în Spitalul Municipal Rădăuţi, respectiv Spitalul de Boli Cronice Siret.

Dintre cele 114 UAT-uri din judeţul Suceava, 98 nu au niciun caz de infecţie cu noul coronavirus în evoluţie. În judeţ sunt 26 de cazuri de COVID-19 în evoluţie, dintre care şapte în municipiul Suceava.

Cazul raportat la Suceava este al doilea confirmat după cel de la Timișoara. Cazul a fost confirmat tot joi, 29 iulie, la un bărbat de 40 de ani, care nu este vaccinat împotriva COVID-19 și care nu are istoric de călătorie într-o țară din zona roșie, cu risc ridicat epidemiologic. Prezența variantei Delta a fost depistată în urmă cu câteva zile când s-a făcut secvențierea mai multor probe de COVID-19 recoltate la Timișoara.

Cele două județe se adaugă astfel celor 8 în care au fost raportate cazuri de infectare cu varianta Delta, indiană, de coronavirus.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, până la data de 25 iulie 2021 au fost confirmate 127 cazuri cu varianta Delta. Jumătate dintre acestea, adică 64 de cazuri, se află în 28 focare, dintre care 22 familiale (36 cazuri) și 6 de colectivitate (28 cazuri), din 8 județe: Argeș (4), Bacău (1), Brașov (1), Dolj (5), Ilfov (4), Iași (5), Olt (1), Teleorman (1) și mun.București (6). Dintre cazurile din focare, pentru 5 a fost menționat istoric de călătorie în India (3), Finlanda (1), Turcia (1). Vezi RAPORTUL INSP aici.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a anunțat deja dominanța Delta în Europa dupa analizarea datelor dintre 28 iunie si 11 iulie. Astfel, varianta Delta a fost identificată ca fiind dominanta in 19 dintre cele 28 de tari care au raportat suficiente informatii privind secventierea genetica. În aceste țări, procentul variantei Delta in cazurile analizate a fost de 68,3%, depasind anterioara varianta dominanta, cea Alfa, cea britanică, care acum are o pondere de 22,3%.