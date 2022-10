Vizate sunt toate loturile. Salmonella poate provoca afecțiuni grave stomacale sau intestinale. Clienții pot returna produsul indiferent de termenul de valabilitate în orice magazin al lanțului respectiv, iar contravaloarea va fi restituită, fără să fie nevoie de bonul fiscal.

Infecția cu Salmonella (salmoneloza) este bacteria implicată în etiologia celor mai frecvente boli diareice din lume.

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) estimează că bacteriile Salmonella provoacă aproximativ 1,35 milioane de infecții, 26.500 de spitalizări și 420 de decese în Statele Unite în fiecare an. Hrana este sursa pentru cele mai multe dintre aceste boli.

Salmonella este o bacterie ce traiește în mod obișnuit în intestinele animalelor și ajunge să contamineze diversele alimente sau apă, devenind în acest fel patogenă pentru om.

Cât de comună este Salmonella?

Infecțiile cu Salmonella sunt foarte frecvente. Zeci de milioane de cazuri sunt raportate în întreaga lume în fiecare an.

Citește continuarea pe realitateamedicală.net.