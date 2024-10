„Putin, după cum știți, doarme până la ora 10 dimineața, apoi înoată în piscină și mănâncă brânză de vaci cu miere. Dar pentru mine ora 10 este ora prânzului, pentru că munca începe la 6.40. 6.00 – Trezirea. Am zece minute să‑mi fac patul, să mă spăl, să mă bărbieresc și așa mai departe. 6.10 – Exerciții fizice. 6.20 – Sunt escortat la micul‑dejun. 6.40 – Sunt percheziționat și escortat la muncă. La muncă, stau șapte ore la mașina de cusut, pe un scăunel sub înălțimea genunchiului”, scrie în memoriile opozantului.

Aleksei Navalnîi i-a dat o lovitură lui Putin în momentul în care a condamnat războiul din Ucraina. Declarațiile dizidentului executat la ordinul președintelui rus au fost făcute într-o sală de judecată din Moscova.

„Onorată instanță, doresc să declar oficial și pentru a se consemna că sunt împotriva acestui război [din Ucraina]. Îl consider imoral, fratricid și criminal. A fost inițiat de membrii bandei de la Kremlin pentru a le fi mai ușor să fure. Ucid ca să poată fura“. A fost important pentru mine să spun asta oficial. Ca să rămână pentru totdeauna. Pentru ca eu însumi să‑mi amintesc mereu că am spus aceste cuvinte în momentul în care trebuiau să fie spuse: sunt împotriva războiului. Ar trebui să spuneți și voi asta, a scris Aleksei Navalnîi.

Închisorile rusești sunt asemănate de opozantul lui Putin, cu umorul său caracteristic, cu palatele lui Putin, din zonele izolate, unde oamenii nu au acces.

„Trăiesc ca Putin și Medvedev. Cel puțin așa cred când mă uit la gardul din jurul barăcii mele. Toată lumea are un gard obișnuit, în interiorul căruia sunt bare pentru pus rufele la uscat. Dar eu am un gard înalt de șase metri, de genul celor pe care le‑am văzut doar în anchetele noastre asupra palatelor lui Putin și Medvedev. Putin locuiește și lucrează într‑un astfel de loc – la Novo‑Ogariovo sau Soci. Și eu locuiesc într‑un loc similar. Putin îi lasă pe miniștri să stea în sala de așteptare timp de șase ore, iar avocații mei trebuie să aștepte cinci sau șase ore pentru a mă vedea. În cazarma mea am un difuzor care redă melodii precum „Glorie FSB‑ului“, și cred că și Putin are unul. Totuși asemănările se încheie aici”, mai scria Aleksei Navalnîi în memoriile sale.

