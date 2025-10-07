Între 6 și 31 octombrie, Depozitarul Central desfășoară o campanie dedicată verificării gratuite a portofoliilor, în cadrul Săptămânii Mondiale a Investitorului (World Investor Week – WIW), o inițiativă globală care promovează educația financiară și responsabilitatea în administrarea investițiilor.

Depozitarul Central oferă gratuit situația acțiunilor deținute

Depozitarul Central, instituția care administrează evidența deținerilor din piața de capital românească, le oferă cetățenilor posibilitatea de a solicita fără costuri un document oficial care sintetizează toate instrumentele financiare înregistrate pe numele lor în Secțiunea 1 a instituției. Acest rezumat, numit „sumar al pozițiilor din cont”, arată clar ce acțiuni sau titluri mai deține fiecare persoană.

Serviciul vizează în special acțiunile primite în cadrul programului de privatizare în masă derulat după 1991, când milioane de români au primit cupoane transformate ulterior în acțiuni la diverse companii. Mulți dintre acești acționari nu au mai urmărit de-a lungul anilor evoluția acelor firme și nici nu mai știu dacă titlurile lor mai există.

În mod obișnuit, un astfel de document costă 26 de lei, sumă care poate fi achitată inclusiv prin transfer bancar. Pe durata campaniei derulate între 6 și 31 octombrie, tariful este eliminat complet, pentru a încuraja românii să-și redescopere patrimoniul financiar.

Cum se poate solicita rezumatul deținerilor

Pentru a beneficia de acest serviciu gratuit, titularii trebuie să completeze un formular standard disponibil pe site-ul Depozitarului Central și să îl trimită împreună cu o copie a actului de identitate. Documentele pot fi expediate prin poștă, e-mail sau depuse personal la sediul secundar al instituției din București, în spațiul destinat relațiilor cu publicul.

Depozitarul Central recomandă însă trimiterea cererilor pe cale poștală sau electronică pentru a evita aglomerația la ghișee, menționând că prezența fizică ar trebui rezervată doar situațiilor deosebite. Lista completă a documentelor necesare și instrucțiunile de completare pot fi consultate direct pe pagina oficială a instituției.

Ce a însemnat Cuponiada pentru români

Programul de privatizare în masă, cunoscut sub denumirea de „Cuponiada”, a fost lansat la începutul anilor ’90, imediat după căderea comunismului. Prin acest proces, statul român a oferit cetățenilor certificate de proprietate și cupoane ce puteau fi transformate ulterior în acțiuni la diverse companii. În teorie, fiecare român devenea astfel acționar, având posibilitatea să beneficieze de dividende sau să-și vândă acțiunile.

Evidența acestor acțiuni este păstrată până astăzi de Depozitarul Central, care gestionează registrele tuturor deținătorilor. Estimările arată că aproape 8 milioane de persoane mai figurează cu acțiuni moștenite din perioada Cuponiadei, însă aproximativ jumătate dintre acestea nu au mai verificat niciodată situația lor și nu au încasat eventualele dividende.

Ce opțiuni au cei care mai dețin acțiuni din anii ’90

Românii care descoperă că mai au acțiuni în urma verificării pot decide ce doresc să facă cu ele. Una dintre variante este vânzarea, printr-o societate de servicii de investiții financiare sau printr-o bancă, dacă societatea emitentă mai este listată la Bursa de Valori București.

O altă opțiune este păstrarea acțiunilor, pentru încasarea dividendelor, cu condiția să fie comunicat Depozitarului Central un cont bancar valid. De asemenea, acțiunile pot fi cedate sau donate rudelor până la gradul al patrulea, cu respectarea cerințelor legale și autentificarea la notar.

Totuși, numeroase companii privatizate în acea perioadă fie au fost preluate, fie s-au închis sau au fost retrase de la tranzacționare, motiv pentru care se recomandă verificarea atentă a fiecărei dețineri înainte de luarea unei decizii. Informațiile despre starea actuală a companiilor pot fi obținute fie de la Depozitarul Central, fie din sursele oficiale disponibile online.

