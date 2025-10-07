Potrivit companiei, majorarea este cauzată exclusiv de creșterea tarifelor reglementate pentru serviciile de sistem, stabilite prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025 și aplicate de Transelectrica, operatorul național de transport al energiei electrice.

„Aceste tarife reglementate sunt componente obligatorii ale prețului final al energiei electrice și se aplică în mod uniform tuturor furnizorilor de energie din România, fără excepție”, precizează Hidroelectrica.

Prin urmare, toți consumatorii, indiferent de furnizorul ales, vor regăsi această modificare în facturile aferente consumului din luna septembrie.

Impactul în factură va fi însă unul redus, de aproximativ 0,6 lei în plus pe lună la un consum de 100 kWh sau de 1,15 lei/lună la un consum de 200 kWh.