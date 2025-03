Nicușor Dan spune că le va dezvălui identitatea abia atunci când va avea acordul lui. Primarul spune că a primit donații de peste 2,7 milioane de lei și vorbește și despre sumele uriașe cheltuite pentru a-și face campanie: 500 de mii de euro doar în mediul online.

„În momentul in care o sa am acordul lor o sa va spun. Pentru moment, după cum ați vazut pe site suntem la 2,7 milioane de lei, 540 de mii de euro. Mai avem o donație de 500 de mii de lei și o donație de 810 mii lei de la doi oameni de afaceri.



Pentru precampanie, 540 de mii de euro plus 100 de mii de euro plus 160 de mii de euro, deci 800 de mii de euro și probabil că o sa mai strângem spre 900 de mii de euro. Panotajul a costat 200 de mii de euro aproximativ, mai precis sunt 2 facturi de 580 de mii si 250 de mii de lei. Publicitate online până în momentuil asta cam 500 de mii de euro”, a explicat Nicușor Dan în cadrul unui eveniment.

