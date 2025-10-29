Milioane de lei pentru stâlpișorii rupți în trafic

„Nu văd niciun rol. Este 160 de lei, un stâlpișor...bani aruncați degeaba. O tâmpenie și asta este.”, spun oamenii.

Primăria Capitalei a montat în 2024 mii de stâlpișori, fie de plastic, fie metalici, atât de direcționare cât și de separare a sensurilor, cu suma de aproximativ 2,4 milioane de lei. Pentru 2025, PMB intenționează să monteze în continuare mii de stâlpișori, cu aproximativ 1,6 milioane de lei. De asemenea, și primăriile de sector se întrec în montarea acestor dispozitive.

Stâlpi flexibili pentru delimitare și direcționare: 181 bucăți, valoare 265.961,04 lei;

Stâlpi metalici de delimitare acces, secțiune rotundă: 119 bucăți, valoare 986.170,98 lei;

Stâlpi metalici de delimitare acces, secțiune pătrată: 250 bucăți, valoare 807,50 lei

În 2025, Primăria Capitalei va mai cheltui aproape 1,6 milioane de lei, cu tot cu TVA.

O altă primărie care a montat mii de stâlpișori este primăria Sectorului 6. În anul 2024 au fost montați de 3.963 de bucăți, iar în 2025 – până la data aceasta – este de 4.400 de bucăți.

„Stâlpișorii ornamentali pentru delimitarea traficului pietonal sunt confecționați în cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și montați în regie proprie. Stâlpișorii flexibili sunt achiziționați și montați în baza unui contract încheiat cu Compania Municipală Managementul Traficului București și cu DNC Trafic. Și aceștia din urmă sunt montați de către personalul ADPDU 6. Costurile de achiziție și montaj sunt cuprinse între 66 de lei + TVA și 119 lei + TVA ”, transmit reprezentanții Primăriei Sectorului 6.

Pe de altă parte, primăriile nu explică ce utilitate au aceste dispozitive, nu prezintă studii comparative privind eficiența lor, în sensul în care ar conduce la o mai bună fluidizare a circulației într-un oraș foarte poluat și sufocat de trafic.