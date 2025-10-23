Șef de la ADP Sector 6, reținut după ce ar fi jucat la pariuri sute de mii de lei din taxele pentru parcare

Banii erau retrași în baza unor documente false
„Un șef de la Administrația Domeniului Public a Sectorului 6 a fost reținut de polițiști, fiind acuzat că și-ar fi însușit și ar fi jucat la pariuri sute de mii de lei provenite din taxele pentru parcările neregulamentare.

Anchetatorii susțin că, în perioada decembrie 2024 – august 2025, suspectul „și-ar fi însușit, în mod repetat, sume de bani provenite din achitarea taxelor aferente autoturismelor ridicate de pe domeniul public, ca urmare a unor încălcări ale normelor rutiere, prin întocmirea unor borderouri de predare false”.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 330.000 de lei, iar angajatul ADP a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

„Astăzi, 23 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6 au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Olt, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată și uz de fals în formă continuată”, a transmis, joi, Poliția Capitalei.

 