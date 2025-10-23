Anchetatorii susțin că, în perioada decembrie 2024 – august 2025, suspectul „și-ar fi însușit, în mod repetat, sume de bani provenite din achitarea taxelor aferente autoturismelor ridicate de pe domeniul public, ca urmare a unor încălcări ale normelor rutiere, prin întocmirea unor borderouri de predare false”.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 330.000 de lei, iar angajatul ADP a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

„Astăzi, 23 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6 au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Olt, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată și uz de fals în formă continuată”, a transmis, joi, Poliția Capitalei.