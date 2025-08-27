Valoarea proiectului este de circa 40 milioane euro, urmând să genereze 72 de locuri noi de muncă.

În acest sens, comerciantul de materiale de construcții Adam Stone, controlat de Miorița Videanu, a închiriat de la Marmosim un teren cu o suprafață de circa 11.600 de metri pătrați, parte a platformei industriale de 5,1 hectare pe care funcționează fabrica din Simeria, cu scopul construcției unei noi unități de producție.

Vom recicla deșeurile din carieră. Proiectul este încă la nivel de cercetare industrială. Probabil vom termina testele în septembrie sau octombrie“, a declarat, pentru Profit.ro, Adriean Videanu.