Adrian Zuckerman, despre intrarea AUR în Parlament: Este o lecție! SUA promovează toleranța și decența

”A fost o lecţie, o alegere, oamenii au votat. Am auzit unele lucruri spuse de membrii AUR. Sper că am înţeles prost, dar SUA, Guvernul din România şi majoritatea oamenilor din România au toleranţă, respect pentru oameni şi decenţă. Oamenii care nu suportă aceste principii nu au suportul nostru”, a răspuns diplomatul american, întrebat ce părere are despre intrarea Alianţei pentru Unirea României în Parlament.

Zuckerman a participat vineri, în Oradea, la un eveniment organizat la Biblioteca Judeţeană, unde a fost donată o nouă tranşă de cărţi americane pentru Raftul special, transmite Agerpres.

