Adrian Oros: ”Au crescut rezervele statului pentru alimentele de bază. Avem în continuare suficiente rezerve”

„Noi avem o strategie la nivelul ministerului privind sprijinul pe care îl acordăm fermierilor ca ei să aibă producţii cât mai mari şi să compensăm pierderile pe care le-au avut fermierii. Problema stocurilor de alimente se află la altă instituţie, care se numeşte Rezervele Statului şi cu siguranţă dânşii pot să vă dea detalii despre acest subiect, detalii mai complexe. Ştiu că s-au crescut rezervele statului pentru alimentele de bază. În acea perioadă am ajutat pe cei de la Rezervele Statului şi am monitorizat atât preţurile, cât şi stocurile.

Ne aducem aminte cu toţii că atunci când am fost nevoiţi, am luat o măsură destul de dură, unică, de fapt, la nivel european, în care am interzis exporturile pe perioada de o săptămână, până am reuşit să negociem atunci cu traderii ca cerealele, în primul rând, dar şi alte produse de bază să rămână în ţară suficiente pentru consumul intern şi acest lucru s-a întâmplat. Acest lucru îl facem şi acum în dialogul pe care îl avem cu traderii. Ne asigurăm că, deşi anul acesta producţiile de cereale au fost mai mici datorită secetei, să avem în continuare suficiente rezerve în primul rând pentru consumul uman”, a afirmat ministrul Agriculturii, vineri, într-o conferință de presă.