În aceste imagini, Adrian Năstase participă la o întâlnire organizată la Moscova. În prezența mai multor oficiali ruși, fostul premier a declarat că între România și Rusia sunt mai multe lucruri care “ne apropie decât ne despart.”

Totul se întâmpla la câteva luni după ce la București era organizat un eveniment de Fundația condusă de Adrian Năstase și de Ambasada Rusiei. Și, ca să demonstreze că relațiile dintre cele două organizații sunt extrem de strânse, la finalul evenimentului, atât Adrian Năstase, cât și ambasadorul Rusiei, s-au arătat satisfăcuți de discuții.

Pe de altă parte, Adrian Năstase se arăta indignat de modul cum este condusă România.

"Până la urmă, Iohannis este mai rău decât Băsescu din punctul ăsta de vedere, al lipsei de inteligență politică, pentru că sunt foarte mulți oameni care știu că, în definitiv, de partea mea în cartea de istorie vor rămâne lucruri importante: intrarea în NATO, finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană, iar în partea cealaltă, nu Schengen, nu ridicarea MCV-ului, nu perspectivă pentru euro", afirma Năstase, în emisiunea "Legile puterii".

În străinătate, Năstase înclina mai mult să se apropie de China, nu de Rusia. Despre puterea orientală, spunea că are o ascensiune pașnică și că, prin comparație, țara noastră nu a avut niciodată capacitatea să practice o politică de atragere a investițiilor așa cum avea China. Contactat de Realitatea Plus, Adrian Năstase a spus că poziția sa a fost întotdeauna una pro-europeană.

"În ceea ce mă privește, cred că va aduceți aminte că am avut întotdeauna idea de a sprijini activitatea României în cadrul NATO, am avut de altfel și un rol în intrarea României în NATO. Cred că dupa intrarea in nato si ue, la care am avut o ontributie, cred ca e important sa avem un dialog cel putin cu vecinii nostri. De aici nevoia de a pastra un dialog la nivelul unor dintecuri cu unele organizatii non-guvernamentael acadeice din rusia", spunea fostul premier.

Fundația condusă de Adrian Năstase primește mare parte din fonduri din donații. Organizația face parte dintr-o rețea de 60 de institute alese de Academia Română să promoveze interesul național prin intermediul științelor și artelor, cel puțin, la nivel oficial.