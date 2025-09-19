”Poliţia Municipiului Petroşani a fost sesizată, în cursul zilei de azi, cu privire la izbucnirea unui scandal pe strada 22 Decembrie din localitate. La faţa locului, poliţiştii au identificat un minor de 15 ani care, pe fondul unui conflict spontan cu două persoane necunoscute, ar fi fost lovit cu o piatră în zona capului şi ameninţat cu un cuţit”, a transmis IPJ Hunedoara.

Deşi tânărul de 15 ani nu ar fi prezentat urme vizibile după ce a fost lovit şi ameninţat, dar acesta a solicitat îngrijiri medicale şi a fost transportat la spital.

Poliţiştii fac verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii incidentului şi pentru identificarea persoanelor implicate.