Cum s-a produs incidentul?

Potrivit informațiilor, tânărul se afla pe un câmp împreună cu mai mulți prieteni, unde au aprins mai multe anvelope. La un moment dat, una dintre acestea, deja cuprinsă de flăcări, a explodat violent.

Bucăți de cauciuc incandescent au fost proiectate în direcția adolescentului, lovindu-l în zona feței. În urma impactului, acesta și-a pierdut echilibrul și a căzut direct în foc, suferind arsuri grave.

Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital, iar ulterior a fost transferată în stare critică la o unitate medicală din București. Medicii au stabilit că tânărul prezintă arsuri de gradul II și III pe o suprafață semnificativă a corpului.

Autoritățile atrag atenția asupra pericolului extrem reprezentat de arderea anvelopelor, în special în condiții necontrolate, astfel de gesturi putând duce la accidente cu urmări dramatice.