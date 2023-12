Aici este acasă pentru cea mai mare familie din România. Sute de copii și bătrâni, uitați de cei dragi, sunt în grija părintelui milostiv Nicolae Tănase care face tot ce poate ca să le ofere o viață cât mai frumoasă.

În această inițiativă s-a alăturat și celebra actriță Maia Morgenstern, impresionantă de povestea oamenilor greu încercați și de gestul preotului. Actrița a pus bazele unei campanii caritabile din dorința de a aduce un dram de bucurie în prag de sărbători acestor copii și bătrâni.

„Sunt mandra sunt recunoscatoare pentru faptul ca pot sa fac acest dar daca as putea sa fac asta mai des nimic mai adevarat. Facem fapte bune, bine ar fi sa facem pentru a ne linisti constiinta”, a spus îndrăgita actriță.

„Acum suntem raspanditi in 6 locuri in 6 centre mari si suntem 434 de guri nu de toti ne ocupam deajuns sau total pe unii ii ajutam cu mancare pe unii cu cazare gratuita”, a explicat părintele Nicolae Tănase.

Campania aduce împreună și alte câteva din cele mai mari nume ale scenei culturale românești care vor juca în spectacole ale căror încasări vor fi donate integral copiilor din Valea Plopului.

„Cu toata buna credinta si credinta si increderea voi lasa organizatorii sa discute despre felul in care m-am implicat e o ambitie de a mea ca pe langa haosul in care traiesc parca as face si ceva concret bine, bun” a mai spus Maia Morgenstern.

