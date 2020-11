Accident spectaculos în Olanda. Un tren a fost oprit de la prăbușire de o sculptură imensă

Trenul a deraiat și a trecut de bariera stației, riscând să cadă în apă, de la o înălțime de zece metri.

Norocul a făcut ca trenul să fie oprit de coada unei balene, o sculptură imensă denumită ”Whale Tails”.

Wow!



In the Netherlands, a train has run through the buffers in Spijkenisse, onto an artwork called Whale Tails.



The train driver was taken to hospital for a check-up. pic.twitter.com/orjAvABRAx