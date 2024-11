UPDATE - “In aceasta dimineata, in jurul orei 05:00, un accident rutier, cu persoane incarcerate, s-a produs în com. Sascut, sat Sascut (pe E85).

Imediat la locul evenimentului s-au deplasat 1 ASAS si Descarcerarea, amb. TIM de la D.P. Bacau si amb. SMURD de la P.L. Racaciuni. 1 ASAS si Descarcerarea de la Sectia Adjud si 2 amb. SAJ.

De asemnea, la fata locului s-a mai deplasat si loctiitorul Cdt. DP Bacau cu 1 un autoturism pentru munca operativă si o autospeciala pentru transport victime multiple ATPVM.

În accidentul rutier au fost implicate un autoturism de 7 locuri si o autoutilitara de 3,5 tone, care transporta carne.

In urma evenimentului au rezultat 8 victime (5 adulti si 3 minori): 3 victime decedate (adulti), iar 2 victime (adulti – una in stare de inconstienta, una constienta si 3 minori ( un minor in stare de inconstienta, 2 constienti) au fost preluati de echipajele medicale si transportati catre spital. Victimele transportate catre spital sunt politraumatizate,” a transmis Andrei Grecu, din cadrul ISUJ Bacau.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Centrul Infotrafic din IGPR anunţă producerea unui accident rutier, în care au fost implicate un autoturism şi o autoutilitară, soldat cu decesul a 3 persoane şi rănirea altor 6 persoane, pe DN2.

”Se circulă alternativ, prin dirijare, pe DN2/E85, între localităţile Săscuţ şi Valea Seacă, judeţul Bacău, pentru a permite intervenţia la locul accidentului”, a transmis sursa citată.