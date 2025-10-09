Cum s-a produs accidentul rutier?

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, victima a rămas încarcerată și inconștientă în interiorul mașinii. La fața locului au intervenit echipaje mixte de salvare — elicopterul SMURD, un echipaj de prim ajutor din cadrul Punctului de Lucru Deda, precum și echipajul de descarcerare al Gărzii de Intervenție Toplița (ISU Harghita).

După zeci de minute de eforturi, salvatorii au reușit să extragă victima dintre fiarele contorsionate ale autoturismului. Persoana rănită, aflată în stare critică (cod roșu), a fost intubată și stabilizată la fața locului, fiind ulterior transportată cu elicopterul SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș.

Șoferul camionului implicat în coliziune a scăpat nevătămat, fiind evaluat medical la fața locului și declarat cod verde, fără a necesita spitalizare.

Traficul rutier pe DN 15 a fost restricționat temporar pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor la fața locului. Polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte care au dus la producerea accidentului.