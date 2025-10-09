Imaginile, filmate de o cameră de bord, arată cum vehiculul derapează brusc pe carosabilul ud, la doar câțiva metri de alte mașini aflate în trafic.

Accident pe Autostrada București-Pitești

Fenomenul de acvaplanare apare atunci când un strat subțire de apă se interpune între pneurile mașinii și asfalt, reducând dramatic aderența. Practic, roțile nu mai ating solul, iar vehiculul alunecă necontrolat, exact ca pe o peliculă de gheață.

Martorii spun că incidentul s-a produs în jurul orei 8:00, în apropiere de kilometrul 36 al autostrăzii, pe sensul de mers spre Pitești, în condiții de ploaie torențială și vizibilitate scăzută. Din fericire, șoferul a reușit să redreseze mașina, evitând impactul cu celelalte vehicule.

Polițiștii recomandă prudență maximă la volan, mai ales pe vreme ploioasă, când riscul de acvaplanare crește semnificativ.

Ce trebuie să știi despre acvaplanare

Specialiștii atrag atenția că acvaplanarea poate apărea chiar și la viteze moderate, în special dacă:

anvelopele sunt uzate sau prost umflate,

există acumulări de apă pe carosabil,

sau șoferul frânează brusc în timpul ploii.

Pentru a evita pierderea controlului, se recomandă:

reducerea vitezei,

menținerea unei distanțe de siguranță mai mari,

și verificarea periodică a adâncimii profilului anvelopelor.

Deși, în acest caz, nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale, specialiștii spun că un moment de neatenție sau o viteză prea mare pot transforma acvaplanarea într-o tragedie în doar câteva secunde.