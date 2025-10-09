”Pe DN Centura Bucureşti, în apropierea localităţii Mogoşoaia, judeţul Ilfov, a avut loc o coliziune între un autocamion care transportă colete şi un microbuz de transport persoane”, informează Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma accidentului, şase persoane au suferit răni, fiind transportate la spital cu traumatisme multiple.

Nu sunt impuse restricţii de trafic, însă circulaţia se desfăşoară îngreunat în ambele direcţii.

Se estimează reluarea normală după ora 09:00.