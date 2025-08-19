Pompierii militari prahoveni intervin, astăzi, pe autostrada A3, în dreptul localității Bărcănești, după producerea unui accident rutier în care a fost implicat un autoturism cu opt persoane la bord.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate importante forțe de intervenție: o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă, precum și o autospecială pentru transportul persoanelor și victimelor multiple.

Potrivit primelor informații, o persoană se află în stare de inconștiență, iar alte șase victime sunt în stare critică. În sprijinul echipajelor de la sol acționează și elicopterul SMURD.

Traficul rutier este oprit în totalitate pe sensul de mers către Ploiești, circulația fiind deviată temporar prin nodul rutier situat la kilometrul 43.

Polițiștii rutieri acționează pentru fluidizarea traficului și pentru desfășurarea în siguranță a intervențiilor.