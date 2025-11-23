UPDATE

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat, a anunțat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

În autobuz se aflau 24 de persoane. Acestea au fost evacuate în siguranță și evaluate medical de către echipajele specializate alocate la caz.

2 dintre ocupanți, conștienți și cooperanți, vor fi transportați la spital, pentru investigații amănunțite ( acuză dureri lombare).

La locul interventiei se mai deplaseaza 2 microbuze si 1 autobuz de la vama Giurgiulesti pentru preluarea pasagerilor, mai anunță DSU.

Știre originală

Un autocar care transporta turiști pe ruta Odesa (Ucraina) – Istanbul (Turcia) s-a răsturnat, provocând panică și mobilizarea imediată a autorităților.

”În autobuz se aflau 24 de persoane (de cetățenie ucraineană), 14 nu au necesitat îngrijiri medicale, 7 au primit îngrijiri medicale, iar 3 dintre acestea sunt evaluate de echipajele medicale prezente la fața locului”, arată ISU Brăila.

La fața locului au fost trimise echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) și SMURD Brăila și Galați, precum și echipaje ale Poliției Rutiere Brăila. Intervenția a fost coordonată sub planul roșu, ceea ce presupune mobilizarea unui număr mare de resurse medicale și logistice pentru a face față situațiilor cu victime multiple.

Intervenția echipajelor și starea victimelor

”Din primele date obținute se pare că un bărbat de 48 de ani, cetățean ucrainean, în timp ce conducea un autocar ce transporta 23 de persoane, pe DN 2S, dinspre Șoseaua de Centură către Calea Galați, nu ar fi observat intersecția cu sens giratoriu, a intrat în coliziune cu aceasta și a derapat. În urma evenimentului, două persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero”, precizează Inspectoratul de Poliție Județean Brăila.



Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Ambulanțele SMURD și echipajele de la Galați au fost chemate în sprijin pentru a transporta răniții către spitalele din Brăila și Galați. În paralel, polițiștii rutieri au securizat zona și au început cercetările pentru a stabili cauzele accidentului.

Contextul cursei și posibile cauze

Autocarul implicat în accident efectua o cursă internațională între Odesa și Istanbul, având la bord turiști ucraineni. Deocamdată nu se cunosc cauzele exacte ale răsturnării, dar anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze: condițiile de trafic, starea carosabilului, oboseala șoferului sau eventuale defecțiuni tehnice.

