Impact violent pe un drum intens circulat

Potrivit primelor informații, coliziunea a fost una puternică, iar în urma impactului două persoane aflate în căruță au fost rănite. Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de polițiști.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni, care au mobilizat o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD de tip B2.

În sprijinul acestora a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, cu medic, pentru acordarea asistenței medicale de specialitate victimelor.

Victimele, evaluate medical

Cele două persoane rănite au primit îngrijiri la fața locului, urmând să fie transportate la spital pentru investigații suplimentare, în funcție de starea lor.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului. Traficul în zonă a fost afectat temporar pe durata intervenției echipajelor de salvare.

Autoritățile reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație, mai ales pe drumurile europene intens circulate.