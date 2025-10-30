Impact între două autoturisme, în zona Ideciu de Jos

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș, la fața locului au intervenit echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Reghin, alături de echipaje medicale de la Ambulanță.

„Accidentul rutier s-a produs între două autoturisme, pe raza localității Ideciu de Jos. Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reghin”, a transmis ISU Mureș.

Conform primelor date, într-una dintre mașini se aflau patru persoane, iar în cealaltă, șapte pasageri, printre care și membri ai unei familii.

O persoană, încarcerată și salvată de pompieri

În urma coliziunii, una dintre victime a rămas prinsă între fiarele contorsionate ale mașinii. Pompierii au acționat rapid, reușind să o elibereze în cel mai scurt timp.

„Persoana încarcerată a fost extrasă și predată echipajului medical aflat la fața locului pentru evaluare și îngrijiri”, au precizat reprezentanții ISU.

Toate victimele, evaluate de echipajele medicale

Toți cei implicați în accident primesc îngrijiri la fața locului, fiind evaluați de personalul medical sosit cu mai multe ambulanțe. Până la această oră, autoritățile nu au anunțat existența unor victime în stare critică.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului, urmând să fie determinate cauzele care au dus la coliziunea dintre cele două autoturisme.