Două copile, care traversau pe marcajul pietonal, au fost lovite de o mașină și au ajuns la spital. La data de 30 octombrie a.c., în jurul orei 15:25, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe strada Comuna din Paris a avut loc un accident rutier.

Din primele date, arată polițiștii, se pare că, un bărbat de 40 de ani, din Brăila, conducea un autovehicul pe strada Comuna din Paris, dinspre Șoseaua Focșani. În apropiere de intersecția cu strada Deva, el ar fi surprins și accidentat două minore de 4 și 14 ani, din Brăila. Acestea se angajaseră în traversarea străzii pe marcajul pietonal. “În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a celor două minore, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero”, au spus reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brăila.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.