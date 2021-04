In autoturismul care a iesit in decor de pe drumul judetean Arad - Ineu au fost gasite doua victime inconstiente, cu varste de peste 60 de ani. Este vorba de un barbat si o femeie care au fost scosi din autoturism si, in ciuda manevrelor de resuscitare aplicate, au fost declarati decedati.

Politistii urmeaza sa stabileasca identitatea victimelor si imprejurarile in care s-a produs accidentul.