Accident grav cu opt persoane implicate, între care și copii, în Ialomița. A fost activat Planul Roșu de Intervenție - VIDEO

Accident grav cu opt persoane implicate, între care și copii, în Ialomița
Accident grav cu opt persoane implicate, între care și copii, în Ialomița

Un accident rutier grav, în care au fost implicate opt persoane, între care și copii, a avut loc sâmbătă după-amiază, în localitatea Coşereni, din județul Ialomița. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa a anunțat că în incidentul rutier au fost implicate patru autoturisme, în care se aflau opt persoane, printre acestea numărându-se şi minori.

”Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. La faţa locului au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple şi trei ambulanţe SMURD. În sprijin, resursele trimise la caz au fost suplimentate cu 5 ambulanţe aparţinând serviciului judeţean de ambulanţă şi cu un elicopter SMURD”, transmite ISU Ialomiţa.