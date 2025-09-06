Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa a anunțat că în incidentul rutier au fost implicate patru autoturisme, în care se aflau opt persoane, printre acestea numărându-se şi minori.

”Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. La faţa locului au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple şi trei ambulanţe SMURD. În sprijin, resursele trimise la caz au fost suplimentate cu 5 ambulanţe aparţinând serviciului judeţean de ambulanţă şi cu un elicopter SMURD”, transmite ISU Ialomiţa.