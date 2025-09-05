”În această seară, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, echipajele de intervenție au fost direcționate în comuna Scânteia, unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o căruță și o autoutilitară. În urma impactului au rezultat cinci victime, dintre care două se află în stare de inconștiență, pentru acestea fiind aplicate manevre de resuscitare conform protocolului medical. Intervenția este în desfășurare. Forțele de intervenție acționează pentru acordarea primului ajutor victimelor, stabilizarea acestora și transportul către unități spitalicești”, a informat Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

Din păcate, cele două victime aflate în stare de inconștiență, un bărbat în vârstă de 50 de ani și altul de 21 de ani, au murit.

La fața locului intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași și UPU SMURD, cu o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de terapie intensivă mobilă, o autospecială de primă intervenție.

De asemenea, sprijinul medical este asigurat de trei echipaje SAJ Iași.

”Din nefericire, calul care tracta atelajul hipo a fost găsit mort la locul evenimentului”, au mai spus reprezentanții ISU.