"În ultimele luni, PNL Sector 3 a tras mai multe semnale de alarmă către Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 3. În paralel, am discutat cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și cei ai Societății de Transport București pentru a vedea cum poate fi rezolvată această problemă extrem de urgentă. Soluții există, însă ele țin de mai multe instituții implicate. Doar STB sau doar Ministerul Transporturilor, unde am găsit sprijin, nu vor putea rezolva problema. Este nevoie de intervenția autorităților locale. Drept urmare, facem încă un apel către Primăria Capitalei, care are în administrare această arteră, precum și către Primăria Sectorului 3, să lase luptele politice și să acționeze urgent, astfel încât să evităm viitoare tragedii", transmite Alex Deaconu, purtător de cuvânt al PNL Sector 3.

Nu este primul semnal de alarmă tras de organizația PNL. În ultimele luni, peste 5.000 de bucureșteni din Cartierul 23 August s-au alăturat campaniei de semnături prin care PNL Sector 3 cere aplicarea de urgență a soluțiilor identificate: amplasarea de treceri la nivel semnalizate acustic și vizual în cele mai tranzitate zone, împrejmuirea de ambele părți a liniei de tren cu gard de protecție, refugii sigure în stațiile de autobuz.

"Cartierul 23 august trebuie să fie la standarde europene, iar oamenii trebuie să poată circula în siguranță. Consilierii locali PNL încearcă inclusiv astăzi în ședința Consiliului Local să obțină o rezolvare și de la Primăria Sectorului 3. Dar fiecare zi care trece fără ca aceste instituții să intervină poate să producă încă o tragedie. Este absolut inacceptabil ca în anul 2023 viețile cetățenilor să fie puse în pericol din cauza infrastructurii insuficient adaptate și pentru că instituțiile responsabile nu își fac treaba, deși soluțiile sunt simple", a mai punctat purtătorul de cuvânt al PNL Sector 3.