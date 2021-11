Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea", victima a fost scoasă de sub palet până la ajungerea echipajelor de intervenţie la faţa locului.



"Persoana a fost scoasă de sub palet până să ajungă echipajele de intervenţie. Au fost alocate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD B, un echipaj de descarcerare şi un echipaj SAJ C", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU, Răzvan Parconie.



Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, Claudia Tatarici, a spus că pacientul a fost găsit în stop cardiorespirator, manevrele de resuscitare a acestuia fiind zadarnice.