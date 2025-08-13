Sursele susțin că rămâne de văzut dacă acesta se va răzgândi, în condițiile în care data de 15 august are o semnificație aparte pentru România, fiind o zi dedicată în special celor din Marina Militară și marcată prin numeroase evenimente la Constanța.

Ziua Marinei este sărbătorită anual la 15 august, dată ce coincide cu Adormirea Maicii Domnului, considerată ocrotitoarea marinarilor. Evenimentul are o încărcătură istorică și simbolică deosebită, fiind dedicat forțelor navale și tradițiilor maritime. În fiecare an, ceremoniile centrale organizate la Constanța atrag atât oficialități, cât și mii de spectatori. Manifestările includ parade navale, exerciții demonstrative, depuneri de coroane și momente solemne în memoria eroilor mării.

Participarea președintelui la acest eveniment a devenit o tradiție aproape neîntreruptă în ultimele decenii. Singura excepție a fost în anul 2011, când Traian Băsescu nu a fost prezent la ceremonii. În rest, toți președinții, inclusiv Klaus Iohannis, cel mai criticat dintre președinți pentru lipsa de transparență și prezență in spatiul public, au participat la Ziua Marinei.

Potrivit surselor, Nicușor Dan s-ar afla în concediu în aceste zile. El a fost văzut și filmat în Republica Moldova, unde a efectuat o vizită privată alături de partenera sa și de cei doi copii, participând totodată la câteva evenimente locale. Vizita nu are caracter oficial, spre deosebire de cea programată la sfârșitul lunii, când este invitat oficial la Chișinău.

Rămâne de văzut dacă șeful statului va apărea pe 15 august la Constanța pentru a lua parte la festivitățile dedicate Zilei Marinei, o absență fiind o raritate în istoria recentă a președinției României.

