Totodată, Nicușor Dan a acceptat invitația președintelui ucrainean de a merge în această toamnă la Kiev.



"Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu președintele Zelensky. I-am prezentat punctul meu de vedere, conform căruia avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile zilnice ale Rusiei să înceteze. România susține eforturile președintelui Trump de a găsi o soluție. Un acord trebuie să fie just, durabil și sustenabil", a scris marți șeful statului, pe rețeaua X.

Potrivit acestuia, trebuie să se ajungă la pace, dar Ucraina să fie la masa negocierilor.



"România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei", a transmis Nicușor Dan.

Nicușor se laudă că a semnat în lipsă declarația liderilor UE