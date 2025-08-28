Comparativ cu perioada similară din 2024, numărul salariaţilor a crescut cu 1,2% (plus 13.375 persoane), potrivit Agerpres.

Câştigul salarial mediu brut era, la finele lunii mai 2025, de 11.682 lei (10.584 lei în mai 2024), iar cel net de 6.989 lei (6.428 lei în aceeaşi lună din anul anterior).



Pe de altă parte, la finele lunii mai 2025, în Bucureşti erau înregistraţi 7.745 şomeri (minus 24,51% comparativ cu a cincea lună din 2024), iar rata şomajului se situa la 0,6% (0,8% în mai 2024).

În ceea ce priveşte pensionarii de asigurări sociale de stat, la finele primului trimestru din 2025 numărul acestora era de 464.198 persoane, iar pensia medie se cifra la 3.538 lei.