Vestea dispariției sale a fost făcută publică de TVR, instituția unde a lucrat timp de zeci de ani și cu care a scris pagini de referință pentru audiovizualul românesc. „De astăzi, Televiziunea Română este mai săracă”, au transmis reprezentanții TVR într-un mesaj plin de emoție, dedicat celui care a devenit un reper pentru generații întregi de jurnaliști.

Vocea care a făcut istorie în noaptea aselenizării

Numele lui Andrei Bacalu rămâne pentru totdeauna legat de unul dintre momentele emblematice ale secolului XX: aselenizarea misiunii Apollo 11. Pe 20 iulie 1969, telespectatorii din România au trăit în direct momentul în care Neil Armstrong și Buzz Aldrin au pășit pe Lună, grație transmisiunii realizate de echipa Televiziunii Române. România a fost atunci singura țară din blocul estic care a difuzat în timp real evenimentul care a schimbat istoria omenirii.

Într-un studio modest, dar plin de emoție, Andrei Bacalu a reușit să transforme o simplă relatare tehnică într-o experiență captivantă. Cu vocea sa caldă și calmă, a comentat fiecare etapă a misiunii, explicând termenii științifici și traducând comunicările dintre astronauți și centrul de control. Prin talentul și pasiunea sa, telespectatorii au simțit că participă direct la acel moment istoric.

De la halatul de medic la microfonul din studioul TVR

Puțini știu că Andrei Bacalu era medic de formație. Totuși, fascinația pentru știință și tehnologie l-a atras către televiziune, unde a devenit rapid una dintre vocile definitorii ale redacției științifice din TVR. Tudor Vornicu, unul dintre marii realizatori ai acelei perioade, l-a remarcat și l-a adus în echipă, unde Bacalu s-a impus prin profesionalism și pasiune.

Inteligența sa ieșită din comun, disciplina și cultura vastă l-au făcut să devină un model profesional. Într-un interviu acordat în anul 2012, Bacalu își amintea de noaptea aselenizării ca de o experiență unică. Spunea că „maratonul spațial” din studiourile TVR a fost trăit cu aceeași intensitate de întreaga țară, nu doar de echipa aflată în direct.

Anii de după cenzură și plecarea din țară

Cariera sa a fost brusc întreruptă în 1983, când autoritățile comuniste i-au interzis aparițiile pe micul ecran. Cu toate acestea, numele său rămăsese deja sinonim cu profesionalismul și cu jurnalismul științific de calitate. În 1985, Andrei Bacalu s-a stabilit în Israel, unde a continuat să lucreze în alte domenii, păstrând însă o legătură profundă cu televiziunea care l-a consacrat.

Colegii săi din TVR l-au descris mereu ca pe un om de o erudiție remarcabilă, capabil să explice fenomene complexe într-un limbaj accesibil publicului larg. Cunoștea mai multe limbi străine și avea darul de a transforma informația științifică într-o poveste vie, captivantă.

O prezență care a inspirat generații

Andrei Bacalu a rămas, pentru mulți, imaginea unei epoci în care televiziunea românească punea accent pe rigoare, cultură și pasiune pentru cunoaștere. Prin eleganța exprimării, calmul discursului și puterea de a transmite emoție, a devenit o figură de referință pentru istoria Televiziunii Române și un reper al profesionalismului în jurnalismul științific.

