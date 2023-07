S-a născut în Santa Monica, California, în martie 1949, şi a fost al şaselea dintre cei 11 copii ai cuplului. A avut o carieră cinematografică în Europa şi America, jucând în filme precum **Povestiri din Canterbury** de Pier Paolo Pasolini, **Escape to the Sun** de Menahem Golan, **The Bay Boy** de Daniel Petrie sau **Jack the Ripper** de Jess Franco.

Cum a murit Josephine Chaplin

Josephine Chaplin a murit pe **13 iulie 2023** la Paris, la vârsta de **74 de ani**, a anunţat familia sa vineri, 21 iulie. Cauza morţii nu a fost făcută publică, dar se ştie că actriţa suferea de o boală gravă care i-a afectat starea de sănătate în ultimii ani. Înmormântarea ei va fi una discretă şi va avea loc în capitala Franţei, unde actriţa locuia de mult timp.

Ce legătură a avut Josephine Chaplin cu tatăl ei

Josephine Chaplin a avut o relaţie apropiată cu tatăl ei, Charlie Chaplin, pe care l-a admirat şi l-a susţinut în cariera sa artistică. Ea a apărut alături de el în două filme: **Limelight** (1952) şi **A Countess from Hong Kong** (1967), ultimul film regizat de Charlie Chaplin. De asemenea, ea a gestionat ani de zile biroul Chaplin din Paris, în numele fraţilor ei, şi a sponsorizat o statuie a tatălui ei în Waterville, Irlanda, unde familia îşi petrecea adesea vacanţele. În 1978, ea şi familia ei au fost implicate într-un bizar complot de extorcare de fonduri de către doi bărbaţi care au furat trupul şi sicriul tatălui ei, care murise în Elveţia în ziua precedentă de Crăciun. Familia a refuzat să plătească o răscumpărare, iar rămăşiţele acestuia au fost recuperate la 11 săptămâni după ce au fost furate.

Cu cine s-a căsătorit Josephine Chaplin

Josephine Chaplin s-a căsătorit de trei ori în viaţa ei. Prima dată, în 1969, cu omul de afaceri grec Nikki Sistovaris, cu care a avut doi băieţi: Charly şi Oona. Cei doi au divorţat în 1977. A doua oară, ea a trăit cu actorul francez Maurice Ronet până când acesta a murit, în 1983. A treia oară, ea s-a recăsătorit cu arheologul Jean-Claude Gardin şi au rămas împreună până în 2013 când acesta a deceda.