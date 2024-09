"A început relocarea urşilor de pe şoseaua Transfăgărăşan! Specialiştii vor ademeni o ursoaică şi un pui. Procesul poate dura câteva zile, iar la tranchilizare se va recurge doar în caz de maximă necesitate. Soluţia a fost aleasă în aşa fel încât animalele să nu fie afectate şi să nu fie puşi în pericol nici reprezentanţii instituţiilor statului. (...) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a emis Ordinul necesar pentru relocare. A fost făcută o prioritizare a animalelor pentru relocare. Prima mutată va fi o ursoaică despre care specialiştii spun că a devenit agresivă. Va merge în Sanctuarul de la Zărneşti. La fel se va proceda apoi cu toţi urşii care ajung la şosea", a declarat prefectul judeţului Argeş, Dragoş Petrescu, citat în comunicatul de presă.



Acesta a reamintit că persoanele care trec prin zonă nu au voie să se oprească pentru fotografii sau filmări.



La rândul său, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, a arătat că a fost instalată cuşca pentru capturarea ursoaicei cu pui şi a punctat că, după finalizarea relocării, animalele sălbatice nu vor mai reprezenta un pericol pentru cei care se deplasează pe Transfăgărăşan.

'Am instalat cuşca pentru capturarea unei ursoaice cu pui şi relocarea acesteia la sanctuarul din Zărneşti. Ne asigurăm în acest fel că urşii nu vor mai reprezenta un pericol pentru cei care se deplasează pe Transfăgărăşan. Am spus şi repet, siguranţa oamenilor este prioritară. Primul exemplar va fi transportat în condiţii de siguranţă la Zărneşti unde va primi o a două şansă. Cred că şansa urşilor depinde în mare măsură de comportamentul nostru, de aceea vom instala până săptămâna viitoare cu ajutorul CNAIR panouri de informare prin care atragem atenţia tuturor că un urs hrănit este un urs condamnat la moarte", a anunţat ministrul Mediului, citat în comunicatul de presă.



La rândul său, Mihai Coman, inginer silvic în cadrul Direcţiei Silvice Argeş, a explicat că s-a luat decizia ca ursoaica să fie relocată prima întrucât comportamentul acesteia s-a schimbat în ultima perioadă şi a devenit agresivă.



"Ursoaica este în această zonă de mai mult timp, dar anul acesta s-a produs o schimbare în comportamentul ei şi a devenit agresivă. De aceea, va fi relocată prima, împreună cu puiul. Am făcut multe relocări, niciuna nu a semănat cu cealaltă", a spus Mihai Coman.

