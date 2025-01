"Să ne aplicăm legile în Europa atunci când riscă să fie ocolite și când pot, dacă nu sunt aplicate, să conducă la interferențe. Am făcut-o în România și, evident, va trebui să o facem, dacă va fi nevoie, în Germania". Această declarație a fostului comisar european Thierry Breton l-a făcut pe Elon Musk, miliardarul lui Donald Trump, să reacționeze. Într-un schimb de replici dure chiar pe propria rețea de socializare, Musk îl numește ”tiran al Europei” pe Breton, care a încearcat să explice că afirmațiile sale au fost înțelese greșit.



Mai exact, fostul oficial european a scăpat porumbelul zicând că Europa a intervenit în scandalul anulării alegerilor de la noi din țară și poate interveni în orice țară, inclusiv în Germania, acolo unde suveraniștii sunt pe cale să preia puterea, scrie Realitatea Plus.



Aceasta nu este singurul caz în care Musk, cel care va ocupa și o funcție importantă în noul Guvern al Statelor Unite, critică tot mai mult direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană. El a pus la zid sistemul de la Bruxelles instaurat de Ursula von der Leyen, menit să se lupte doar pentru politicile de mediu prin închiderea industriilor.



Nici guvernul german n-a scăpat de criticile miliardarului american. Musk a lansat cuvinte dure după prăbușirea coaliției conduse de cancelarul Olaf Scholz. În replică, cancelarul german l-a acuzat pe șeful X că vrea să influențeze alegerile din Germania în favoarea partidului de extremă dreapta.



De altfel, în scandalul dintre Elon Musk și Olaf Scholz a intervenit și liderul extremei drepte din Germania. Într-o discuție pe platfoma X, deținută de miliardarul american, Alice Weidel a criticat aspru politica guvernelor germane. Weidel afirmă că distrugerea Germaniei a început încă de pe vremea când la cârma țării era Angela Merkel.



Ținând cont că ușor-ușor vremea lui George Soros apune în Europa, Giorgia Meloni a început să se alinieze în spatele lui Donald Trump și miliardarul lui. De altfel, prim-ministrul Italiei nu ratează nicio ocazie să îl apere pe Elon Musk în scandalurile cu liderii europeni.





Giorgia Meloni: "Elon Musk is not a danger to democracy, George Soros is.” pic.twitter.com/4RG9gPzdun