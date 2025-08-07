”În această seară a fost rezolvată şi problema alimentării cu apă în comuna Ostra. La aproape o săptămână şi jumătate de la inundaţiile din noaptea de 27 spre 28 iulie, care au avariat grav reţeaua de alimentare cu apă, sistemul a fost repus în funcţiune”, a transmis Gheorghe Şoldan pe pagina sa de Facebook.

Oficialul a subliniat că imediat după alocarea sumei de 500.000 de lei din fondul de rezervă bugetară, au început lucrările.

Cu toate acestea, social-democratul a lansat un avertisment locuitorilor din zonă: ”În primele două zile apa nu este potabilă. Poate fi folosită doar pentru uz menajer, nu pentru băut sau gătit”.

Vă reamintim că judeţul Suceava a fost lovit de inundaţii puternice, la finalul lunii iulie, aproape 2.800 de persoane şi sute de case fiind afectate.