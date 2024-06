A fost inaugurat pasajul „Poarta Eroilor” din sectorul 4

”Suntem obligati sa aplicam planul de mobilitate urbana durabila. Este o prioritate pentru noi sa ducem metroul in comunele si orasele limitrofe din judetul Ilfov. Vom amenaja benzi unice asa cum am facut si anii anteriori, vom introduce autobuzul scolar. Trebuie in continuare sa facem achizitii de mai multe autobuze prietenoase cu mediul fie hibrid, fie euro”, a spus Gabriela Firea în discursul de la evenimentul de inaugurare a pasajului.

Proiectul a fost finanțat din fonduri europene, iar întreaga lucrare a costat peste 25 de milioane de euro.

„Acest nod intermodal reuseste sa faca legatura intre statiile STB si statia de metrou Eroii Revolutiei 1. Aceasta resistematizare a avut 2 componente extrem de importante: una in mod clar legata de infrastructura. A aparut si necesitatea unei componente de estetica. Numele final pe care il are acest ansamblu este Poarta Eroilor” a spus Daniel Băluță, primarul sectorului 4.

Bucureștenii vor putea folosi noul pasajul începând cu data de 10 iunie.

Tot astăzi, Gabriela Firea a participat și la ceremonia organizată de Ziua Educației. Școlile supraaglomerate, clasele relocate din cauza clădirilor aflate de multă vreme în renovare și consumul de droguri printre elevi au fost principalele teme de discuție. Candidatul PSD la Primăria Capitalei le-a transmis profesorilor că autoritățile locale vor găsi soluții pentru rezolvarea acestor situații.

