Fie că este vorba despre aventuri fantastice sau povești pline de umor, aceste filme sunt perfecte pentru a aduce un strop de veselie în serile de movie night în familie. Așadar, pregătiți-vă să fiți încântați de poveștile fermecătoare ale acestor patrupede adorabile, care vor face cu siguranță pe cei mici să râdă și să se simtă bine.

„10 vieți norocoase” (2024)

Beckett este un motan adorabil și extrem de răsfățat care nu știe să aprecieze lucrurile bune din viață sa. Stăpâna lui este Rose, o tânără cercetătoare hotărâtă să salveze albinele de la extincție, l-a găsit și salvat pe pisoi de la un adăpost pentru animale încă de când era puiuț și de atunci au fost mereu doar ei doi. Totul e pe cale să se schimbe radical după ce Beckett își pierde și cea de-a noua viață. „10 vieți norocoase” este povestea unui personaj pe cât de pufos pe atât de egoist care învață ce înseamnă altruismul și eroismul atunci când iubești. Uneori e nevoie să încerci mai multe drumuri diferite până ajungi la destinul și cea mai bună versiune a ta! „10 vieți norocoase” rulează acum în cinematografe.

„Flow” (2024)

Regizat de Gints Zilbalodis, filmul este povestea unei pisici care se trezește într-o lume acoperită de apă, unde toți oamenii au dispărut. Pisica găsește refugiu pe o barcă alături de alte animale și trebuie să învețe să colaboreze cu acestea pentru a supraviețui în noua lume. Filmul se remarcă prin absența dialogului și prin atmosfera sa vizuală unică, fiind premiat la Festivalul de Film de la Annecy. În cinema din 28 august.

„Pisicile de la muzeu” (2023)

Motanul Vincent și prietenul său, un șoarece, supraviețuiesc unei viituri într-un clavecin și ajung în muzeul Ermitaj. Pisici de elită păzesc exponatele de șoareci. Când Mona Lisa ajunge în muzeu, Vincent trebuie să împiedice furtul valoroasei opere de artă, dar și să o cucerească pe pisica Cleopatra.

„Năstrușnicul motan Maurice” (2022)

După cartea lui Terry Pratchett, filmul este povestea lui Maurice, un motan care își duce traiul pe străzi și care născocește o înșelătorie perfectă pentru a face bani.

„Puss in Boots” (2011)

Un spin-off al seriei Shrek, acest film îl are ca protagonist pe Motanul Încălțat, un pisoi aventurier cu o inimă de aur și abilități incredibile. Filmul a fost bine primit și a avut un succes enorm, generând și o continuare în 2022, „Puss in Boots: The Last Wish”.

O pisică se ascunde în mulțimea de bufnițe. Doar cei cu vedere super-umană pot să o găsească în 10 secunde

„Garfield: The Movie” (2004)

O adaptare a celebrului personaj din benzi desenate, Garfield, o pisică leneșă și sarcastică, ajunge într-o serie de încurcături comice. Filmul îl are în distribuție pe Chris Pratt în rolul vocii lui Garfield și pe Samuel L. Jackson ca tatăl pierdut. Filmul combină comedia specifică lui Garfield cu o poveste nouă, captivând atât fanii vechi, cât și noii spectatori.

„The Cat Returns” (2002)

Un film de animație japonez produs de Studio Ghibli, care urmărește povestea unei fete care salvează un pisoi și, ca răsplată, este invitată în regatul pisicilor.

„Câini și pisici” (2001)

Încă din cele mai vechi timpuri, un război pentru controlul planetei Pământ a fost dus între doi adversari de temut: câini și pisici. Necunoscută oamenilor, lupta pentru dominația mondială a fost stăpânită de un armistițiu fragil. Însă perioada de pace este pe cale să se termine. Un motan persan însetat de putere, Mr. Tinkles, conduce o mișcare masivă a felinelor împotriva celui mai bun prieten al omului. Agenții secreți canini, care au apărat întreaga rasă umană, sunt în încurcătură. Unul dintre câinii lor importanți din teritoriu a fost pus pe linie moartă și ei au fost nevoiți să angajeze un căteluș agent naiv, rasa Beagle, pe nume Lou.

„Pisicile aristocrate” (1970)

Din listă nu putea să lipsesscă producția clasică Disney, „Pisicile aristocrate”. Filmul urmărește povestea unei familii de pisici aristocrate din Paris, care sunt răpite și lăsate în sălbăticie. Cu ajutorul unei pisici de stradă pe nume Thomas O’Malley, ele reușesc să se întoarcă acasă.

