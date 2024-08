Ilie Nastase: El era foarte direct, era spontan. El avea o companie de elicoptere, venea cu elicopterul, eu venem cu masina. Eu faceam o ora, el facea 20 de minute. M-a luat de cateva ori cu elicopterul.

Era un mare sustinator al sportului, nu neaparat al tenisului, dar ii placea fotbalul. Tin minte ca m-a invitat la finala de campionat mondial in 1998 cand Franta a batut Brazilia. Si ne-am imprietenit, dar nu am fost atat de prieten cu el cat am fost cu Jean Paul Belmondo, ca el chiar era fan de tenis, avea si o loja la Roland Garros. Lui Belmondo i-am facut o farsa: cand a intrat o mingie la loja acolo la el m-am dus sa ii iau mingia. Si la picioarele lui era un caine. In loc sa iau minigia am luat cainele. Am facut o farsa si tot se ruga de mine ”Ilie, da-mi cainele, ca ma bate sotia acasa daca vin fara caine”.

Realitatea Plus: Ati avut privilegiul sa il cunoasteti asa cum era in realitate. Este adevarat ca in viata de zi cu zi nu avea aceasta constientizare a gloriei? Faptul ca a refuzat funerariile nationale spune foarte multe despre Alain Delon.

Ilie Nastase: Eu cred ca el isi alegea ofertele si femeile, si nu invers. Era un barbat frumos, un actor foarte bun si avea succes nu numai in Franta ci in toata lumea. El si cu Belmondo au fost cei mai mari actori francezi, dupa Jean Gabin.

Realitatea Plus: In momentul in care a devenit celebru, vi s-a parut ca a uitat de unde a plecat?

Ilie Năstase: Nu, nu cred, si comentariul lui acuma, ce am vazut eu, inainte sa moara, comentariu foarte interesant, a spus ca ar fi dorit ca si cainii lui sa stie cine era Alain Delon, spune mult asta.

