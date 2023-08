În combinație cu anumite pastile, unele alimente pot avea efecte neașteptate în organism - și nu este vorba despre fast food, ci despre produse care, în mod normal, sunt foarte sănătoase. În cele ce urmează, vom explora riscurile combinației alimente-medicamente și cum să le eviți.

În cazul multor medicamente, alimentele pot afecta eficacitatea medicamentului, reducând sau creștând absorbția. Aceasta poate duce la o dozare insuficientă sau prea mare a medicamentului, perturbând tratamentul. De asemenea, acestea pot cauza efecte secundare nedorite sau scădea capacitatea organismului de a metaboliza medicamentul.

Iei pastile împotriva hipertensiunii, evită banana

Aceste medicamente pot creste nivelul de potasiu din organism. In mod normal, potasiul iti face bine, insa o cantitate prea mare pot cauza complicatii la inima, ca de exemplu palpitatii si ritm cardiac neregulat. Alte alimente bogate in potasiu sunt legumele cu frunze verzi, portocalele si inlocuitorii sarii.

Iei medicamente împotriva colesterolului, evită grapefruit-ul și sucul de grapefruit

Sucul de grapefruitpot creste nivelul acestor medicamente in sistemul circulator ceea ce va avea ca rezultat riscul de a te confrunta cu efectele adverse ale acestor pastile, ca de exemplu dureri in picioare.

Grapefruit-ul poate complica si alte tipuri de medicamente asa ca cel mai bine ar trebui sa vorbesti cu medicul de familie in cazul in care iei pastile.

Iei medicamente ca urmare a unui atac de cord, evită lemnul dulce

Lemnul dulce contine glicirizina care poate cauza ritm cardiac neregulat atunci cand se combina cu digoxina. In plus, lemnul dulce poate inhiba eficacitatea si altor pilule, ca de exemplu cele care regleaza tensiunea arteriala, analgezicele si anticonceptionalele.

Iei anticouagulante, evită sucul de merișoare

Unele studii au demonstrat ca pacientii care au baut suc de merisoare in timp ce luau anticuagulante au aratat o subtiere dramatica a sangelui, lucru ce poate duce la complicatii.

Iei pilule pentru subtierea sângelui, evită spanacul

Spanacul si alte legume cu frunzele verzi contin vitamina K, ea interfereaza atat cu pilulele pentru subtierea sangelului cat si cu anticuangulantele facandu-le mai putin eficace si crescand riscul de formare a cheagurilor de sange, scrie Sfatul Parintilor. De asemenea, ar trebui evitat consumul de kale, broccoli si alte legume cu aceleasi caracteristici.

Iei tetraciclină, evită lactatele

Calciul din lactate impiedica organismul sa absoarba corect antibioticele, motiv pentru care pastilele isi pierd din eficacitate. De fapt, ar fi bine sa iei medicamentele cu 1-2 ore inainte de masa astfel incat corpul sa le poata absorbi total.

Iei medicamente împotriva infectiilor bacteriene, evită carnea conservată

In cazul in care iei astfel de medicamente in timp ce mananci alimente ce contin tiramina, te vei confrunta cu o crestere brusca a tensiunii. Aminoacidul se gaseste in alimentele afumate, conservate sau fermentate, ca de exemplu in salam, carnati uscati sau branza procesata dar si in banane, avocado, ciocolata si alcool.

Iei medicamente pentru tiroidă, evită nucile

Nucile, ca si alte alimente bogate in fibre – soia – pot impiedica organismul din absorbtia corespunzatoare a pastilelor respective. Tocmai de aceea, medicii recomanda ca pilulele pentru tiroida sa fie luate seara, inainte de a merge la culcare astfel incat organismul sa aiba suficient timp pentru a le absorbi.

