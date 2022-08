Autoritățile nu au reușit să găsească un furnizor de gaze pentru încălzirea populației în iarna care urmează, iar actualul contract expiră în mai puțin de o lună. Marile orașe afectate sunt Buzău, Bacău și Timișoara.



"In ultimele 5-6 luni, acesti furnizorii nu au mai fost platiti de guvern si ei nu mai vor sa vina sa ne vanda gaz de acum. Sunt furnizori la preturi foarte mari, sau nu sunt deloc pentru ca se intampla un lucru: noi avem plafonare la 384 de lei cu toate taxele incluse, inclusiv TVA, megawatul-ul de gaze, 1.000 de lei mw de energie electrica. Peste aceasta suma ar trebuia sa plateasca Guvernul", a declarat Constantin Toma, primarul municipiului Buzau.



Edilul municipiului Buzău cere ajutorul Guvernului pentru a plăti furnizorilor banii.



"O sa-l convocam la o intalnire si pe dl. ministr al Energiei, eventual si pe domnul prim-ministru pentru ca sa avem o solutie. Vedeti dvs, Romgazul este proprietatea statului roman si probabil livreaza gaze la altii, si nu este in regula treaba asta sau livreaza la furnizorii privati, intermeiari, si acei furnizori vin la noi cu preturi de 3-4000 de lei. Ce am facut in timpul verii? Pai am cautat furnizori si acesti furnizori ma tin cu proceduri de achizitie publica, pe lege. Noi asteptam de la guvern acum. Nu cred ca vor lasa incalzirea populatiei in aer", a mai spus edilul.