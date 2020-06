44 de muncitori egipteni și tunisieni, păcăliți de patron. Nu și-au primit banii nici până în ziua de astăzi

Muncitorii egipteni si tunisieni pacaliti si abandonati de un patron iordanian, nu si-au primit banii restanti de la inceputul anului nici pe 6 iunie.

Cei 44 de oameni si-au incheiat de doua saptamani greva foamei, dupa ce li s-a promis ca isi vor primii salariile restante de la inceputul anului si pana pe 6 iunie de la fostul angajator iordanian. Dar ziua de plata a venit si a trecut fara sa le aduca niciun ban muncitorilor si familiilor lor, care asteapta disperate un ajutor de la mii de kilometrii distanta.

Inspectorii au mers in control pe 20 mai la sediul firmei care nu si-a platit angajatii, abia la o luna si jumatate dupa ce au aflat de situatia disperata a acestora, si au decis sa aplice primele amenzi in valoare de 8.500 de lei pentru neconformitati in domeniul relatiilor de munca.

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bucuresti le-a impus un termen conform caruia, daca nu platesc drepturile salariale pana la dat de 6 iunie, atunci se vor alege cu noi amenzi.

Inspectorii s-au intors abia pe 9 iunie la firma care si-a tepuit angajatii, au dat din nou de usa incuiata, asa ca au lasat o notificare, spun surse din Ministerul Muncii.

ITM Bucuresti nu poate decat sa ii amendeze pana cand vor platii salariile, dar nu-i poate obliga pe patroni sa faca acest lucru.

ITM sustine ca singura solutie a celor 44 de angajati este sa il dea in judecata pe iordanian.

De la 1 iunie, cei 44 de oameni au inceput sa munceasca pe santierul unei alte firme, in acelasi domeniu in care s-au pregatit.